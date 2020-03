Agricoltura: Cimice asiatica, danni nell'intero Piemonte

La cimice asiatica ha creato danni in tutto il Piemonte. Lo ha stabilito, approvando la delibera proposta dall'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa, la giunta della Regione. È stato individuato l'intero territorio come area dei danni causati dall'insetto. L'atto prevede dunque per l'applicazione degli aiuti finanziari a favore delle imprese agricole danneggiate in tutto il Piemonte. Il Settore Fitosanitario della Regione ha confermato che i danni da cimice asiatica nella campagna 2019 hanno interessato i comparti frutticolo, orticolo e dei piccoli frutti in tutto il territorio regionale, in percentuale variabile, come segnalato dalle organizzazioni professionali di settore, da Fondazione Agrion e dalle organizzazioni dei produttori. L'importo totale stimato dei danni è di 180 milioni di euro. Pertanto la Giunta regionale ha stabilito di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento dell’eccezionalità dell'evento. "Si tratta - spiega Protopapa - di un'ulteriore azione che va a completamento delle iniziative già avviate dall'Assessorato regionale da quando è scaturita l'emergenza cimice asiatica".