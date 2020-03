EMERGENZA SANITARIA

Virus, war room sull'economia

Il governatore Cirio convoca imprese e sindacati per contenere gli effetti dell'epidemia sul sistema produttivo. Ravanelli (Confindustria): "Navighiamo a vista, non sappiamo la piega che prenderà la situazione". Misure nel Piano di competitività

“Non navighiamo a vista, navighiamo senza vedere”. L’industria piemontese, per fortuna, non ha accusato la chiusura di alcun impianto, ma la metafora di Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte a poche ore dall’incontro convocato per questa mattina dal governatore Alberto Cirio con le categorie produttive, rende perfettamente chiara la situazione dell’economia regionale di fronte alle ancora troppe incognite che l’emergenza coronavirus e le misure con cui affrontarla racchiudono. Da un altro comparto, cruciale per l’economia piemontese qual è quello agricolo, i dati sono a dir poco allarmanti. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo denuncia un crollo dell’export verso la Cina nel mese di gennaio che supera l’11% e oltre il 60% di disdette nelle oltre 300 strutture agrituristiche.

Dunque sarà una war room la riunione che Cirio ha deciso di convocare con i rappresentanti del mondo economico piemontese dovendo aggiungere al Piano per la competitività che sarà presentato il prossimo 13 marzo “un nuovo capitolo – come ha detto il governatore – che non avrei mai voluto scrivere”.

Finiranno, invece, nero su bianco le richieste delle varie categorie e le misure che la Regione potrà assumere direttamente, insieme a quelle che invece dovrà chiedere o concordare con il Governo. “È necessario stanziare risorse aggiuntive che abbiamo individuato nei fondi europei per un piano straordinario di promozione del Piemonte, che riparte dopo il Coronavirus”, ha già premesso Cirio annunciando la decisione di partecipare all'Expo di Dubai 2021. “Nei giorni passati avevamo optato per una non presenza a quell’evento, concentrando gli sforzi su Berlino e Ginevra, dove abbiamo presenze importanti per il turismo e l’auto – ha spiegato il presidente della Regione – Entrambi questi saloni sono stati annullati e ora le risorse dobbiamo concentrarle sull’Expo di Dubai per dire che il Piemonte c’è, è forte, è in salute, qui si continua a stare bene. L'immagine della nostra regione dev’essere rilanciata".

Un rilancio, ma anche una capacità di resistere a una situazione attuale che non si sa quanto potrà protrarsi e che necessità di una serie complessa di interventi, possibilmente sinergici e mirati. Da Confindustria, che apprezza molto la decisione di partecipare alla rassegna negli Emirati Arabi, oggi Cirio riceverà una serie di proposte. Con la premessa di una navigazione tra i marosi dell’incertezza, dettata dalla possibilità che il quadro cambi in un modo o nell’altro, anche in maniera repentina e tale da richiedere continui aggiustamenti della rotta.

“In questa fase è molto importante che la Regione difenda il made in Piemonte soprattutto nei mercati dove è più forte la penetrazione e maggiore può essere il danno, che in molti casi è già conclamato” spiega Ravanelli, che oggi al vertice di piazza Castello sarà rappresentato dalla presidente della Piccola Industria Gabriella Bocca, oltre che da funzionari dell’associazione di via Vela. Produzioni con proiezione sui mercati stranieri e turismo, i due settori su cui agire rapidamente e con più forza possibile e, soprattutto “interventi ad hoc, modulati per territori e comparti”, puntualizza il numero uno degli industriali. Dal quale arriva, tra le richieste, quella di un’azione della Regione sui tavoli nazionali perché venga rivista la cassa integrazione adeguandola a mutate situazioni e per essere pronti eventualmente ad affrontare emergenze occupazionali. Altro punto nell’agenda suggerita da Ravanelli l’accesso al credito: “Evidente che in questo momento il sistema bancario deve essere al fianco delle imprese”, anche se lo spazio di manovra della Regione in questo difficilmente potrà andare oltre una decisa e autorevole moral suasion. Dove, invece, l’ente presieduto da Cirio potrà intervenire direttamente è il terreno burocratico legato agli adempimenti in capo alle imprese per la rendicontazione, come per i fondi strutturali europei, per i quali gli industriali chiederanno un prolungamento dei tempi per consentire di concentrarsi al meglio sulla situazione di emergenza e di contenimento dei danni.

Danni che, come si diceva, anche il settore agroalimentare lamenta e paventa possano farsi molto più pesanti se non si interverrà immediatamente. “Abbiamo chiesto alla Regione di attivare interventi di sostegno, oltre a convocare, con urgenza, un tavolo di crisi attraverso il quale monitorare l'evolversi della situazione e contrastare le speculazioni che, inevitabilmente, si vengono a creare in momenti come questi”, dice la Coldiretti con il suo presidente Moncalvo. “È urgente tutelare il nostro patrimonio agroalimentare che traina l'economia regionale tanto che, proprio, il comparto alimentare piemontese, nel 2019 aveva fatto registrare un +3,5%, rispondendo, quindi, positivamente al calo produttivo industriale”. Numeri che l’emergenza coronavirus e l’immagine dell’Italia data all’estero, rischia di tradurre in cifre negative e che richiedono misure straordinarie.

Misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese chieste con forza anche dalle organizzazioni sindacali per le quali non devono riguardare solo i comuni della zona rossa, ma tutte le situazioni che a causa delle ordinanze emesse per ridurre i rischi di contagio hanno interrotto o ridotto le loro attività. Cgil, Cisl e Uil del Piemonte sottolineano, in particolare, quei comparti dei servizi (dal sistema culturale a quello sportivo e ricreativo) in cui gli addetti “per la grandissima parte non hanno la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e quindi senza interventi specifici hanno perso e perderanno le retribuzioni. Riteniamo inoltre che anche per i lavoratori che possono utilizzare gli ammortizzatori si debbano escludere tali periodi dei conteggi per i massimali di fruizione”.