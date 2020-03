Meteo: nubi in aumento e qualche debole pioggia

A Torino oggi, lunedì 2 marzo, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 10.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1193m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una perturbazione atlantica raggiunge il Nord Italia determinano un peggioramento del tempo nel corso del giorno con piogge e acquazzoni più diffuse e intense sulla Liguria, con anche qualche temporale; fenomeni più blandi sul Piemonte occidentale. Neve fino a quote di bassa montagna. Temperature tipiche del periodo.