Industria 4.0: Cim Piemonte, 3 mln per ricerca applicata

Oltre 3 milioni di euro da erogare come contributi a fondo perduto per progetti di ricerca applicata ad alto livello di maturazione tecnologica presentati da grandi player industriali così come da micro, piccole e medie imprese e start-up innovative preferibilmente in raggruppamento tra loro. È la cifra stanziata con il secondo bando dal Competence Center del Piemonte, costituito da Politecnico e Università di Torino con 23 partner industriali. Il Cim finanzierà sotto forma di contributo a fondo perduto fino a una percentuale massima del 50% dei costi presentati, progetti dal valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Il massimo contributo erogabile per ogni singolo progetto sarà pari a 200 mila euro. I progetti potranno essere presentati dalle 14 di oggi entro le 14 del 24 aprile esclusivamente per via telematica. Il primo bando è stato vinto da 18 imprese - 4 startup innovative, 3 microimprese e 11 pmi - provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia. "Il nostro Competence, riferimento nazionale nell'ambito dell'additive manufacturing metallo, delle tecnologie per la digital factory e più in generale verso qualunque manifattura che punti a diventare avanzata e intelligente, con questo secondo bando vuole dare continuità di azione e un ulteriore concreto supporto alle imprese innovative e alle filiere industriali. L'obiettivo è selezionare progetti di valore ad alta maturazione tecnologica affinché i relativi risultati siano prima possibile testati, applicati e trasferiti al mercato generando un valore competitivo immediato", spiega il ceo di Cim 4.0, Enrico Pisino.