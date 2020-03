Lavoro: accordo per Alpitel,non ci saranno più licenziamenti

Non ci saranno più i 100 licenziamenti previsti all'Alpitel, azienda specializzata in installazioni per le telecomunicazioni con sedi in varie regioni d'Italia e quartiere generale a Nucetto, nel cuneese. L'accordo raggiunto al ministero del Lavoro prevede l'utilizzo dei contratti di solidarietà per 219 lavoratori. "È il risultato di scioperi, proteste e tanti incontri. Anche oggi i lavoratori si sono fermati due ore, con un'adesione e a Moncalieri del 100%", commenta Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino. L'Alpitel ha 600 dipendenti in tutta Italia. Nella sede di Moncalieri sono 180, a Nucetto 29.