GIUSTIZIA

Da Alitalia a Tirrenia, i "recuperi" di Ambrosini

Due mega cause contro lo Stato e il contenzioso in Europa sugli aiuti di Stato portano incassi e risparmi milionari a vantaggio delle procedure gestite dal professore torinese. Boccata d'ossigeno per i creditori

Dopo una fine d’anno a dir poco travagliata per via dell’inchiesta della Procura di Roma sul concordato Astaldi, l’inizio del 2020 pare riservare qualche soddisfazione all’attività di commissario Stefano Ambrosini, il giurista torinese esperto di crisi aziendali a cui vari governi ha affidato negli anni alcuni importanti e delicati dossier.

La prima buona notizia giunge dalla Commissione tributaria regionale del Lazio dove qualche giorno fa è stata depositata una sentenza che, ribaltando l’esito del primo grado, ha dato ragione alla vecchia Alitalia (la bad company, per intenderci), stabilendo che l’amministrazione straordinaria non è debitrice verso il fisco per i 680 milioni di euro a cui Alitalia era stata condannata in un primo momento. Un risparmio davvero consistente per i commissari che potranno destinare almeno una parte di tali risorse a quei creditori che da molti anni attendono una qualche soddisfazione.

Arriva invece da Bruxelles un’altra importante novità che riguarda un altro dossier sul tavolo di Ambrosini, quello riguardante la compagnia di navigazione Tirrenia, da anni in amministrazione straordinaria. La Commissione Europea ha infatti escluso che siano stati erogati aiuti di Stato: questo rende possibile pretendere dal Gruppo Moby, a suo tempo acquirente dell’azienda, il pagamento di un importo superiore ai 150 milioni, rimasti finora “congelati” proprio in attesa del giudizio europeo. E così mentre hanno di che gioire i tanti creditori di Tirrenia, molto meno contento sarà il patron del Gruppo Moby, Vincenzo Onorato, grande finanziatore della politica (da Matteo Renzi ai Cinquestelle, fino a Giovanni Toti), alle prese in questo periodo con una dura battaglia ingaggiata dagli obbligazionisti della società, che a fine anno avevano addirittura chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare il fallimento di Moby.

Il terzo fronte dove si registrano sviluppi positivi è quello di Itavia, la compagnia aerea entrata in crisi negli anni Ottanta a seguito del famoso disastro di Ustica. I commissari hanno vinto in Cassazione l’ennesima causa, ottenendo la condanna definitiva dello Stato (più precisamente, dei ministeri dei Trasporti e della Difesa) a pagare quasi 300 milioni all’amministrazione straordinaria. La vertenza è gestita direttamente dalla Presidenza del Consiglio che ha incaricato il dicastero retto oggi da Lorenzo Guerini di predisporre un piano di pagamenti a favore dei creditori e, molto probabilmente, pure dei vecchi soci, giacché l’ammontare del risarcimento supera abbondantemente la passività della procedura.

Non pare insomma che il pur brusco stop imposto alla carriera dell’arrembante Ambrosini dall’inchiesta romana – anche se i contorni dei presunti reati contestati restano, a detta di molti addetti ai lavori, piuttosto nebulosi – abbia per nulla influito sulla sua attività di commissario. Per cielo, terra e mare.