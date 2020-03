Assalto a portavalori sventano da Carabinieri Torino

Un assalto a un portavalori è stato sventato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Torino. I militari hanno intercettato ieri nel quartiere Parella una Fiat 500 con a bordo due persone seguita da un'Alfa Romeo Giulietta con un uomo alla guida. Entrambe le auto non hanno rispettato l'alt e sono scappate. La fuga è terminata a Collegno, nella prima cintura torinese. Tre uomini sono riusciti a far perdere le tracce, mentre un 27enne di San Severo (Foggia), con indosso un giubbotto antiproiettile, uno scaldacollo, i guanti e in tasca varie cartucce calibro 12, è stato bloccato dai carabinieri. Nella Fiat 500, che dagli accertamenti è risultata rubata il 20 febbraio scorso nel centro storico di Torino, i carabinieri hanno sequestrato due fucili a pompa, entrambi muniti di caricatore con cinque colpi di cui uno in canna, un fucile automatico Beretta calibro 12, intestato a una persona deceduta, e un centinaio di chiodi a tre punte. Il sospetto degli inquirenti è che il gruppo stesse progettando un assalto a un portavalori. Le indagini proseguono per intercettare i fuggitivi. Le armi sono state inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate in altri episodi delittuosi.