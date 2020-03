Torino: treni, ritardi e cancellazioni per guasto tecnico

Dalle 5 di questa mattina il traffico ferroviario nel nodo di Torino è rallentato per un inconveniente tecnico al sistema che gestisce la circolazione ferroviaria. Per questo motivo i treni potranno subire ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni o limitazioni. A renderlo noto è Trenitalia. Ritardi diffusi, questa mattina, anche su tutta la linea Sfm1 Canavesana (Torino). Lo rende noto Gtt, spiegando che a causarli sono problemi tecnici esterni. Esempio: la corsa n. 4100/1, in partenza da Chieri alle ore 6.50 e con arrivo previsto a Rivarolo alle ore 08.09, viaggiava con circa 30 minuti di ritardo.