Coronavirus: Cirio, per nostre decisioni seguiamo la scienza

"La scienza è quella che sta ispirando ogni nostra decisione: su temi come questi mai bisogna basarsi su sensazioni o improvvisazione. E la sospensione era per noi un provvedimento doveroso. Non avere allarme ma non abbassare la guardia e' linea che stiamo cercando di seguire". È quanto ribadisce a proposito del prolungamento della chiusura della scuole in Piemonte per l'emergenza Coronavirus il governatore Alberto Cirio, che stamani, insieme alle assessore regionali e comunali all'Istruzione, Elena Chiorino e Antonietta Di Martino, era al liceo D'Azeglio in occasione dell'attività di igienizzazione decisa nei giorni scorsi. "Crediamo - osserva Cirio - che scuole igienizzate siano scuole sicure e questo e' un intervento straordinario volto anche a trasmettere senso di fiducia alle famiglie, che devono sapere che quando i figli torneranno a scuola torneranno nel luogo più sicuro che c'è". Quanto a eventuali decisioni future, Cirio sottolinea che "ci sara' un nuovo decreto del presidente del Consiglio e capiremo se sara' valido anche per il Piemonte o dovremo nuovamente diversificarci, sempre basandoci sulla scienza". "Le migliori teste del Paese - conclude - sono state chiamate dal presidente a sovrintendere alle decisioni. Sabato vedremo l'analisi che faranno".

Durante la visita al liceo D'Azeglio il presidente Cirio ha anche parlato della didattica a distanza, "che si sta cercando di favorire". E ha citato il caso del Politecnico "che sta vivendo questo come momento di sfida per mettersi alla prova sull'insegnamento a distanza, uno strumento per rendere davvero accessibile la scuola a tutti anche in tempi non di emergenza". "Stiamo lavorando per cercare di risolvere eventuali difficoltà che vengano segnalate così che ci sia il minor disagio possibile sulla didattica", ha aggiunto l'assessore Chiorino, mentre la collega del Di Martino ha sottolineato che "la Città ha condiviso le scelte della Regione e anche per le scuole a gestione diretta del Comune si e' provveduto secondo i protocolli per la sanificazione, con un'attenzione particolare, nelle scuole per i bimbi più piccoli, anche sui giochi". "Quello che vogliamo - ha aggiunto il direttore dell'Ufficio Scolastico di Torino, Stefano Suraniti - è fare in modo che tutti siano messi in condizione di svolgere l'attività didattica in massima sicurezza". Ieri, intanto l'Ufficio Scolastico regionale ha costituito una 'task force' territoriali di supporto ai provveditorati: saranno gruppi di lavoro che verificheranno eventuali richieste particolari di supporto logistico o economico.