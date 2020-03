Piemonte: nomine in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha votato oggi alcune nomine. L'ex consigliere regionale Marco Bellion entra nella Commissione di Garanzia in sostituzione di Paolo Cattaneo. Simona Delbosco entra nel cda dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Apsp Casa Benefica. Alessio Borro e' nuovo rappresentante nell'assemblea dei delegati del consorzio di irrigazione e bonifica 'Associazione irrigazione Est Sesia' di Novara. L'Aula all'unanimità ha inoltre modificato la deliberazione di nomina di Gian Paolo Zanetta nel cda dell'Ires (Istituto di ricerche economico e sociali), che verrà svolta a titolo gratuito in conformità della legge sugli incarichi a persone in stato di quiescenza.