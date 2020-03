Coronavirus: Torino, posticipo Tari per attività produttive

Posticipo per tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti, con scadenze fissate il 16 marzo ed il 15 maggio, "per limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del coronavirus". E' la proposta avanzata oggi dalla sindaca di Torino Chiara Appendino ai rappresentanti delle categorie produttive incontrati in prefettura, insieme al prefetto Claudio Palomba ed agli assessori regionale e comunale al turismo e commercio. Il provvedimento intende permettere ad aziende e operatori di "poter superare questo momento di crisi di liquidità generato dai minori consumi registrati negli ultimi giorni e concede tempo di capire quale tipologia di interventi effettuare anche alla luce dell'evolversi della situazione". L'amministrazione comunale di Torino, inoltre, si è impegnata ad assicurare un rimborso agli utenti del sistema comunale dei periodi di mancata fruizione dei servizi scolastici".