Coronavirus: false protezioni vendute online, blitz Gdf Torino

Un "Coronavirus shop", con in vetrina decine di prodotti che promettevano una potenziale immunità anti contagio. E' la denominazione di uno dei tanti siti individuati dalla Guardia di finanza di Torino sulla scia della maxi operazione dei giorni scorsi contro migliaia di prodotti spacciati per "antidoti" al virus e venduti a prezzi folli. Ionizzatori d'ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali filtranti, copri-sanitari, integratori alimentari: di tutto un po', un campionario di tutto quello che - secondo quanto ingannevolmente pubblicizzato dai venditori - poteva garantire protezione dal Covid-19. Salgono così a 33 in pochi giorni i truffatori del web pronti ad approfittare della nuova emergenza: anche in questo caso i prezzi alla vendita per ogni singolo articolo, come già constatato nei giorni scorsi, hanno raggiunto le migliaia di euro. I Baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino, coordinati dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della procura di Torino, sono riusciti a identificare ulteriori 14 imprenditori, tutti italiani, responsabili di frode in commercio. Rischiano fino a due anni di reclusione. Le fiamme gialle ricordano che "le autorità sanitarie sono state chiare nel lanciare i messaggi alla collettività sulle modalità di utilizzo, sulla tipologia e sull'effettiva protezione degli articoli sanitari che in ogni caso devono esser associati ad un corretto stile di vita dal punto di vista igienico-sanitario, senza sottolinearne inesistenti effetti 'miracolistici'. La frode scoperta dalla Guardia di finanza torinese riguarda tutto il territorio nazionale.