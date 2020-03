Unioncamere Piemonte, a Dardanello funzioni di presidente

Come da Statuto della Regione Piemonte "il presidente in caso di cessazione dalla carica di presidente di Camera di commercio decade anche dalla carica di presidente di Unioncamere Piemonte". Di conseguenza, la carica di presidente di Unioncamere Piemonte, non essendo stato rinnovato Vincenzo Ilotte alla presidenza della Camera di commercio di Torino, risulta vacante fino alla prossima seduta del consiglio di Unioncamere Piemonte previsto ad aprile. Fino ad allora, le funzioni del presidente verranno esercitate dal vice presidente vicario Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo.