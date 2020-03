Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, mercoledì 4 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1577m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti occidentali, quest'oggi in prevalenza anticicloniche, permettono una giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest, seppur con qualche nuvola di passaggio. Temperature tipiche del periodo, freddo al primo mattino. Ventilazione debole nel complesso.