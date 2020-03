Coronavirus: Asl Vercelli assume infermieri

L'Asl di Vercelli ha in corso nuove assunzioni di personale, soprattutto infermieristico, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I primi 6 infermieri prenderanno servizio nei prossimi giorni, e a stretto giro altri infermieri, anche di personale interinale, con i quali sono in corso i colloqui. "Si tratta di un provvedimento necessario tra i tanti urgenti e indifferibili - commentano dalla direzione - che questa situazione straordinaria impone per affrontare l'emergenza e, nel contempo, garantire la continuità dei servizi ordinari, compresi quelli relativi alle urgenze sanitarie più tradizionali" L'Asl di Vercelli risponde anche al sindacato Nursing Up, che ieri denunciava "infermieri del Sant'Andrea messi in quarantena volontaria per il covid-19, e che sono stati richiamati in servizio il giorno dopo". "Si tratta - rispondono dall'azienda - di professionisti preparati, che sanno come comportarsi, e che sono preziosi. Il loro esempio dovrebbe rassicurare la popolazione. Prendiamo le distanze da proclami irresponsabili soprattutto se, come riteniamo, siano dettati da cattiva informazione. Bisognerebbe essere presenti nelle nostre sedi per capire l'impegno e l'attenzione di tutti quanti stanno lavorando in questi giorni".