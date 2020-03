Coronavirus: sindaco, un caso a Silvano d'Orba

Un caso di contagio da Coronavirus è stato registrato per un residente a Silvano d'Orba, nell'Ovadese. Lo ha riportato su Facebook il sindaco, Giuseppe Coco. "Il paziente - scrive - è stato preso in carico dai servizi sanitari la scorsa settimana, dopo che, sin da martedì, accusando i primi malesseri, era rimasto bloccato al proprio domicilio". È stato poi ricoverato all'ospedale di Novi Ligure all'aggravarsi dei sintomi respiratori. "Non risulta - precisa il primo cittadino - che abbia avuto accesso nell'ambulatorio medico del paese". "Ho ottenuto rassicurazioni - aggiunge Coco - circa il controllo immediato effettuato sulle persone, familiari e non, che hanno avuto contatti diretti con il soggetto, risultati tutti negativi all'esame del tampone e comunque ora sottoposti a quarantena".