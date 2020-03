Due nuovi primari a Novara

Due nuovi direttori di Struttura complessa hanno preso servizio all'inizio di marzo all'azienda ospedaliero-universitaria di Novara. Il nuovo direttore di Pediatria è la professoressa Ivana Rabbone, docente di pediatria presso la Scuola di Medicina dell'Universita' del Piemonte Orientale; all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e si è specializzata in particolare nella diagnosi e nel trattamento del diabete infantile e delle malattie metaboliche correlate. Per questo è anche referente regionale della rete endocrino-diabetologica pediatrica della Regione Piemonte. Il dottor Roberto Gioachin è il nuovo direttore della Struttura complessa Emergenza Sanitaria 118. Nel corso della sua attivita' professionale Gioachin e' stato responsabile della Base Elisoccorso di Cuneo-Levaldigi e medico anestesista referente per il Dipartimento emergenza e accettazione dell'ospedale di Savigliano. Inoltre, essendo istruttore HEMS, ha avuto l'incarico di docente al Corso di formazione e di abilitazione istruttori del servizio Regionale Elisoccorso 118 e dal 2010 a tutt'oggi di istruttore alle sessioni addestrative semestrali per la formazione e ricertificazione del personale sanitario del Servizio Regionale di Elisoccorso 118.