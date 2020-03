Coronavirus: Università Torino prolunga stop fino a 15 marzo

È stato prolungato lo stop a tutte le attività didattiche dell'Università di Torino. Lo comunica l'ateneo piemontese. "In via precauzionale, a fronte del perdurare della situazione di incertezza sulla diffusione del Coronavirus, - e' la nota - l'Ateneo ha deciso di prolungare la sospensione delle attività didattiche in presenza (lezioni ed esami) fino al 15 marzo 2020, in tutte le sedi dell'Ateneo e dei Dipartimenti, incluse quelle extrametropolitane. Contestualmente verrà potenziata l'erogazione dei servizi didattici con modalità a distanza. Inoltre, - continua la nota dell'Università di Torino - con Decreto Rettorale n. 893/2020 del 3 marzo è stata approvata la modalità di svolgimento degli esami di laurea mediante strumenti di videoconferenza. Restano chiuse le aule studio di tutte le sedi dell'Ateneo e dei Dipartimenti, inclusi gli spazi interni alle Biblioteche".