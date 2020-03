Meteo: cieli nuvolosi, deboli piogge in serata

A Torino oggi, giovedì 5 marzo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 6.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1203m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuova perturbazione si affaccia da ovest, portando un diffuso aumento delle nubi poi seguito da precipitazioni che coinvolgeranno quasi tutti i settori, in misura minore per le pianure occidentali piemontesi che si troveranno in parziale ombra pluviometrica. Neve sulle Alpi a quote relativamente basse, fin verso i 500-700m. Più freddo a tutte le quote. Mar ligure mosso per venti di libeccio in intensificazione.