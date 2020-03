Pd: vandali danneggiano sede partito nel Torinese

Vandali in azione, nella notte, contro la sede del Partito Democratico di Cuorgnè (Torino). Ignoti hanno danneggiato la serranda del circolo, hanno sfasciato il vetro all'ingresso e hanno urinato sulla porta. A darne notizia, questa mattina, l'assessore allo sport del Comune, Davide Pieruccini. "Non era mai successa una cosa del genere in una realtà come la nostra - commenta - vedere queste cose fa veramente male ma non fermeremo la nostra attività sul territorio per un gesto così infame".