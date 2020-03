Coronavirus: Giubergia (Ersel), evitiamo scelte di emotività

"Non permettiamo che la paura ci condizioni a livello personale, economico o finanziario, e cerchiamo di guardare oltre i prossimi mesi, con rinnovata fiducia nel futuro. Evitiamo scelte dettate dall’emotività, quasi sempre sbagliate". È il messaggio, a proposito dell'emergenza Coronavirus, scritto ai clienti da Guido Giubergia, presidente di Ersel, la società privata di gestione del risparmio fondata nel 1936 a Torino da Giuseppe Giubergia. "Pur non sottovalutando le conseguenze sul piano sociale e umano prodotte dal virus - scrive Guido Giubergia - sono dell'opinione che nei prossimi mesi la situazione tenderà ovunque a stabilizzarsi e che la reazione delle persone, delle aziende e di ogni forma di comunità sociale ed economico sarà formidabile". Nella lettera il presidente di Ersel ricorda che "quanto sta capitando nel mondo è già successo più volte nella nostra storia, anche recente, e che in tempi moderni nessuna di queste epidemie ha avuto conseguenze disastrose, se non nell'immediato".