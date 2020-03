Coronavirus: Gariglio (Pd), pronti collaborare con Cirio

"Pronti a collaborare col presidente Cirio per sostenere il Piemonte in questa fase di emergenza. È innegabile che al momento alcune zone del Paese, colpite in maniera diversa rispetto ad altre, necessitino di interventi maggiori per contrastare l'impatto sociale ed economico del Coronavirus". Lo afferma, in una nota, il parlamentare piemontese del Pd, Davide Gariglio. "Questo è il momento dell’unità e della solidarietà: tutte le forze politiche ed istituzionali devono collaborare per il bene comune - aggiunge l'esponente dem -. Governo e Parlamento stanno facendo e faranno la loro parte, ma è altrettanto importante che la Regione metta in campo gli strumenti necessari come stanno già facendo altri Governatori".