Imprese rosa, leggero calo in Piemonte

Le imprese femminili con sede in Piemonte alla fine del 2019 sono 96.591, in leggera diminuzione rispetto a fine 2018. Le aziende in rosa rappresentano una fetta importante del tessuto imprenditoriale regionale, il 22,5% del totale, operano prevalentemente nei settori del commercio, dell'agricoltura e dei servizi alla persona, nell'11% dei casi sono guidate da straniere, l'11,2% è amministrato da giovani imprenditrici. Nel 2019, il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ha segnato la nascita di 7.026 imprese femminili, con un saldo negativo per 451 unità e un tasso di crescita del -0,5%. Sebbene il dato sia analogo a quello del sistema imprenditoriale complessivo (-0,4%), l'imprenditoria femminile piemontese manifesta una maggiore vivacità, sia in termini di natalità (tasso del 7,3%, a fronte del 6,1% registrato per il totale delle imprese), sia di mortalità (7,7%, contro 6,4%). "L'imprenditoria femminile riveste un ruolo fondamentale nell'economia del nostro territorio, mostrando una tenacia che sorprende da anni", commenta Ferruccio Dardanello, vice presidente vicario di Unioncamere Piemonte. Oltre un quarto delle imprese guidate da donne svolge la propria attività nel commercio, seguito, a distanza ragguardevole, dalle attività dell'agricoltura, che concentrano il 13,9% delle realtà imprenditoriali, e dalle altre attività dei servizi (11,9%). Quote significative operano nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (9,9%) e in quelle immobiliari (7,7%).