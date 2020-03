Meteo: graduale attenuazione della nuvolosità

A Torino oggi, venerdì 6 marzo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1723m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti più asciutte da ovest favoriscono una bella giornata di Sole. In avvio qualche banco nuvoloso sul basso Piemonte, poi nel pomeriggio nubi qua e la' in un contesto soleggiato. Aria limpida e frizzante, freddo all'alba. Ventoso sulle Alpi. Nel pomeriggio temperature sui 13-15 gradi. Mar ligure mosso.