Coronavirus: 135 positivi in Piemonte, 80 i ricoverati

Sono 135 le persone positive al coronavirus in Piemonte: 47 in provincia di Asti, 31 nell'Alessandrino, 32 in provincia di Torino, 6 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Biellese, 7 nel Vercellese, 2 a Cuneo e 5 provenienti da fuori regione. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. Le persone ricoverate in ospedale sono ottanta. Di queste, 25 si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 8 a Torino, 2 a Orbassano, 3 a Vercelli, 5 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Vercelli. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 52. I tamponi eseguiti complessivamente finora sono 666, dei quali 445 risultati negativi.