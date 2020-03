Coronavirus: Aiace, sospese tutte le iniziative a Torino

A causa dell'emergenza in atto per il diffondersi del virus Covid-19, tutte le iniziative di Aiace Torino "attualmente in svolgimento in città o in previsto inizio imminente - la rassegna dedicata a cinema e musica Play It Loud! e i corsi rivolti alla cittadinanza I mille volti di Joker e Invecchiare imbiancando case. The Irishman, la Storia americana, Scorsese e il tempo che passa - sono sospese e verranno ricalendarizzate. Le nuove date saranno comunicate appena possibile".