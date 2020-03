Cna, allarme liquidità imprese

La contrazione di domanda e quindi di ricavi sta producendo una situazione molto problematica rispetto alla liquidità aziendale che oscilla tra il 30% e il 50% su base mensile. A lanciare l'allarme è l'Osservatorio Micro e Piccole Imprese Cna Piemonte: con il secondo report sulle conseguenze del Coronavirus. Il protrarsi nelle prossime settimane di questa situazione - spiega Cna - fa prevedere una restrizione della liquidità tale da non poter far fronte agli ordinari pagamenti. "Le imprese ci indicano una priorità assoluta e urgente: quella di fronteggiare la mancanza di liquidità aziendale. È necessario che la Regione Piemonte si faccia parte attiva per promuovere un tavolo triangolare con banche e imprese per individuare i giusti strumenti di intervento che si stanno discutendo a livello nazionale tra ABI, Governo e associazioni datoriali. Noi esprimiamo una particolare preoccupazione per il sistema della micro e piccola impresa piemontese che risente in modo particolare di una crisi economica molto preoccupante derivante dalla posizione geografica della nostra regione", affermano il segretario regionale di Cna Piemonte, Filippo Provenzano e il presidente di Cna Piemonte, Fabrizio Actis.