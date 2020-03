Coronavirus: Piemonte, stop mutui per mille aziende

"Il governo si è impegnato a concedere la cassa integrazione in deroga a tutta Italia, anche a chi ha meno di 6 dipendenti e anche nel caso di titolare unico. Noi ci stiamo attrezzando per essere pronti". Lo afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, annunciando i primi provvedimenti economici della Regione per venire incontro ai problemi di imprese e famiglie alle prese con l'emergenza coronavirus. Tra i provvedimenti, operativi già da oggi, Cirio ha annunciato il blocco dei pagamenti dei mutui per mille imprese. Una misura, ha spiegato, del valore di 110 milioni di euro. Per mettere in circolo liquidità, sono previsti pagamenti nei confronti delle aziende in attesa per 200 milioni di euro.