EMERGENZA SANITARIA

Un tampone contro il contagio economico

Cirio sblocca 200 milioni per accelerare i pagamenti regionali e garantire un’iniezione di liquidità agli enti locali e associazioni. Moratorie sui mutui per mille imprese. "E col piano competitività arriviamo a quasi un miliardo"

Alberto Cirio la spara un po’ grossa – “mille milioni per fronteggiare l’emergenza” – ma pur essendo quella cifra in parte il frutto di un’operazione di comunicazione in cui dentro c’è di tutto (pure risorse derivanti dalla passata amministrazione) non si può dire che la Regione Piemonte se ne stia con le mani in mano durante l'emergenza da coronavirus.

Oltre ai fantomatici 600 milioni del piano competitività il governatore ha messo in campo altri 310 milioni. L’annuncio è stato fatto assieme all’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, il quale ha poi spiegato che circa 200 milioni sono stati reperiti chiedendo il rientro di risorse da Finpiemonte, senza comunque pregiudicare l’attività della finanziaria regionale, per sbloccare subito i pagamenti nei confronti dei Comuni, delle associazioni, e di tutti coloro che magari per degli accordi di programma aspettano pagamenti dalla Regione. “Naturalmente non parliamo dei fornitori, che vengono già pagati regolarmente” dice Tronzano. La seconda misura, contenuta nel piano competitività, ma attiva già dal 13 marzo, è un fondo di 54 milioni con cui la Regione garantisce le imprese esposte con le banche, oltre a fornire un aiuto nel pagamento degli interessi. Il Fondo di garanzia parte il 13 marzo, abbiamo già fatto gli accordi con il Mise, che farà quanto gli compete entro al massimo una settimana”. Infine c’è un’ultima misura che cuba per 110 milioni: la moratoria sui mutui accesi dalle imprese con Finpiemonte per finanziamenti pregressi: “L’iniziativa è rivolta a un migliaio di aziende e consentirà loro di pagare durante questo periodo di emergenza solo la quota di interessi”. In tutto l’impegno di spesa è per 910 milioni.