Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, sabato 7 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1616m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti asciutte nord-occidentali favoriscono una giornata in larga parte soleggiata, salvo per addensamenti limitati alle zone confinali della Valle d'Aosta. Qualche banco di nebbia all'alba sulla pianura piemontese. Altrove cieli poco nuvolosi, a tratti ventoso su Est Piemonte e Liguria per venti da nord, temperature diurne sui 15-16°C. Mar ligure poco mosso sottocosta.