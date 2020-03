Gettano sacco pieno di preziosi da auto, arrestati

C'era un piccolo tesoro nel sacchetto scagliato via dagli occupanti di un'automobile alla vista di una pattuglia della polizia: 13 collane, 5 bracciali, 16 anelli, 20 pendenti, 14 orecchini, 2 orologi, 4 spille, 2 gemelli e 7 fedi nuziali, di cui tre con incise date e nomi dei legittimi proprietari. La manovra, alla periferia nord di Torino, non è sfuggita agli agenti, i quali, insospettiti, si sono messi sulle tracce della vettura: a bordo c'erano due persone, con indumenti simili a una divisa e una serie di accessori, tra cui auricolari e mascherine di tipo ospedaliero. Entrambi, dopo un controllo, sono stati arrestati per ricettazione: si tratta di cittadini italiani di 44 e 45 anni verosimilmente appartenenti alla comunità sinti piemontese. Sul mezzo c'erano anche 2 spray al peperoncino e 2640 euro in contanti. Il "tesoretto", nel frattempo, era stato recuperato da una seconda pattuglia.