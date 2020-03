Coronavirus: Appendino sospenda Ztl per tutta l'emergenza

"Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, sospenda la Ztl centrale fino alla fine dell'emergenza Coronavirus": lo chiede la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, "in questo momento difficile per il commercio e l'intera città". ""Il calo delle vendite nei negozi del centro - sottolinea Montaruli - è stato notevole, un dato collegato anche alla diffidenza dei cittadini nel prendere i mezzi pubblici in questi giorni di paura contagio. Non si può avere un centro città off-limits per le auto e sperare che i commercianti non ne risentano". "Già siamo difronte a un’emergenza senza precedenti - aggiunge - danneggiare immotivatamente un settore strategico mi pare assurdo. Per questo chiediamo al sindaco Appendino di sospendere in via emergenziale la Ztl centrale, incentivando l'uso dell'auto privata per recarsi a fare acquisti. Allo smog e alle necessità del Comune di Torino di far cassa penseremo in un secondo momento".