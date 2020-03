Carceri: Osapp, stop a colloqui tra familiari e detenuti

"Chiediamo la sospensione provvisoria dei colloqui tra familiari e detenuti nelle carceri fino a quanto l'emergenza non sarà terminata". È quanto dichiara, attraverso il segretario generale Leo Beneduci, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp, in merito alla questione Coronavirus. L'Osapp segnala che nell'istituto di Asti la direzione ha disposto che gli agenti di polizia misurino la temperatura alle persone al momento dell'ingresso. "Sembra - si sottolinea - che questa pratica, assolutamente indebita perché è propria del personale sanitario, sarà utilizzata anche in altre carceri del distretto di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e non solo. Chiediamo che sia abolita su tutto il territorio nazionale". "Nel contempo - conclude Beneduci - denunciamo che il ministro Bonafede ha disposto interventi specifici per il sistema giudiziario ma non ha fatto altrettanto per le carceri, dove in questo momento stanno rischiando decine di migliaia di individui".