SCIURA PADRUNA

Confindustria, Mattioli alla sfida finale

Il bresciano Giuseppe Pasini annuncia il suo ritiro dalla competizione per la successione a Boccia. Cresce il pacchetto di voti per l'industriale torinese. Testa a testa con il numero uno di Assolombarda Bonomi

Adesso per la presidenza di Confindustria è un testa a testa. Il ritiro dalla contesa per la successione a Vincenzo Boccia del bresciano Giuseppe Pasini, riduce la competizione a un duello tra il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e l’attuale vicepresidente nazionale con delega all’internazionalizzazione, la torinese Licia Mattioli. E sarà proprio quest’ultima a incassare gran parte dell’eredità di Pasini che in una lettera ha spiegato e ragioni del suo abbandono: “Il mio progetto presupponeva un cambio chiaro di valori ed un approccio indipendente. Con grande serenità, ritengo di fare un passo indietro”, ha detto tra l’altro aggiungendo di “lasciare ai colleghi Bonomi e Mattioli l'ultimo confronto”.

Immediata la reazione della Mattioli che in una nota scrive: “Ringrazio l'amico Giuseppe Pasini che mi ha chiamato informandomi del ritiro della sua candidatura per la presidenza di Confindustria. Le sue idee su economia circolare, energia e sostenibilità sono assolutamente condivisibili e le sosterrò concretamente”. Il ritiro di Pasini accresce in maniera notevole il già cospicuo sostegno all’imprenditrice torinese il cui borsino, rispetto a Bonomi, è dato in continua crescita.