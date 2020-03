Coronavirus: Piemonte chiede blocco plastica tax e sugar tax

In seguito all'emergenza Coronavirus, la Regione Piemonte chiede al Governo il congelamento della plastic tax e della sugar tax per il 2020. L'assessore al Lavoro, Elena Chiorino ha già contattato alcuni parlamentari piemontesi perché si faccia sinergia portando l'istanza in Parlamento. "In un contesto di crisi produttiva generalizzata - afferma Chiorino - plastica, acque minerali e bibite gassate rappresentano un mercato e un indotto importante. Già prima di questa situazione avevo denunciato l'assurdità di queste imposte, intervenire oggi è un'emergenza inderogabile: dobbiamo difendere le nostre realtà produttive e i lavoratori, congelando le due imposte ammazzaimprese". "In Piemonte - spiega - vengono imbottigliati 2,8 miliardi di litri di acqua minerale all'anno con 27 concessioni attive. Il settore rappresenta un terzo del mercato Italiano e vale oltre 500 milioni di euro più altrettanti per l'indotto, occupando oltre 1000 lavoratori diretti e altri 4000 tra indotto e stagionali. Le principali associazioni di categoria stimano intorno al 20% il calo di fatturato provocato dalle due tasse". "Farò presente il problema al ministro del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico - aggiunge - in questo momento dobbiamo mettere da parte le ideologie e pensare solo a tutelare le nostre imprese, i lavoratori e le loro famiglie".