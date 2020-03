EMERGENZA SANITARIA

Asti zona rossa, il sindaco s'infuria: "Non ne sapevo niente"

“Sono incazzato nero”. Così inizia una video-dichiarazione via social del sindaco di Asti Maurizio Rasero, dopo aver appreso dai tg che la sua città e tutta la provincia sono diventate zona rossa per l’emergenza coronavirus in Piemonte. “Nessuno ha avvisato me, nessuno ha avvisato il presidente della Provincia, nessuno ha avvisato il prefetto – si lamenta Rasero –. È incredibile che documenti così importanti finiscano in bozze prima ai giornali mentre le istituzioni non ne sanno niente”. Il riferimento è al decreto con cui il premier Giuseppe Conte inasprisce le misure di contenimento del coronavirus in tutta Italia, inserendo le province di Asti e Alessandria nella zona rossa. Il sindaco ha chiesto un tavolo d’urgenza al Prefetto per chiarire quanto avvenuto in attesa che il Dpcm venga approvato domani in Consiglio dei ministri.