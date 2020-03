Meteo: giornata soleggiata, nubi in transito dalla sera

A Torino oggi, domenica 8 marzo, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1792m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto stabile con correnti nord-occidentali asciutte. Conseguente bel tempo ovunque, aria fredda all'alba con qualche gelata in Valpadana. Nel pomeriggio termometro sui 14-15°C, poi un po' di nubi sopraggiungeranno entro sera ma in prevalenza alte e stratificate e senza fenomeni associati. Venti deboli, mar ligure poco mosso.