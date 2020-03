Coronavirus: Lega Piemonte, necessario approvare bilancio

"Al primo posto in assoluto dobbiamo indispensabilmente porre la salute di tutti i piemontesi, per questo in un momento così delicato tutte le forze politiche dovrebbero mantenere la loro unità. E' necessario approvare subito il bilancio". Così, in una nota, il capogruppo e il vice capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni e Andrea CeruttI. "La Lega e la maggioranza tutta - dicono - chiedono un forte gesto di grande responsabilità anche alle minoranze nel giungere il prima possibile all'approvazione del bilancio, solo così si potrà garantire al più presto una possibilità di spesa". Per Preioni e Cerutti "sarebbe quindi da irresponsabili chiudere oggi il Consiglio regionale senza arrivare urgentemente all'approvazione di questo atto. Famiglie, imprese, lavoratori e piemontesi tutti si meritano le giuste risposte a questa emergenza e queste viaggiano di pari passo con la possibilità di spesa dell'Ente. Nel bilancio - concludono Preioni e Cerutti - ci saranno imprescindibilmente forti azioni a favore dei piemontesi volte a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Abbassiamo i toni polemici e uniamoci negli intenti".