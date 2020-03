Coronavirus: Torino, chiusura immediata del Museo Egizio

Chiuso il Museo Egizio di Torino "con decorrenza immediata" in ottemperanza al decreto sull'emergenza Coronavirus. "Provvederemo a comunicare la riapertura sul sito web e i canali social" informa il museo che "si scusa per il disagio, e confida che i visitatori riprenderanno a frequentare le sale numerosi ed entusiasti come sempre".