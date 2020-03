8 marzo: Appendino, vicini a donne in prima linea Coronavirus

"In questa #festadelladonna il pensiero va a tutte quelle donne che sono in prima linea per affrontare l'emergenza #COVID19". Questo il tweet della sindaca di Torino Chiara Appendino per l'8 marzo. "Tutte - aggiunge -. Dalle professioniste della sanita', fino alle nonne e alle mamme che hanno visto trasformarsi l'ordinario in straordinario. Vi siamo vicini".