Pd Torino, circoli sospendano riunioni pubbliche

La segreteria metropolitana del Pd di Torino in programma giovedì 12 marzo "è rinviata a data da destinarsi". Lo scrive su Facebook il responsabile organizzativo del Partito Democratico torinese Saverio Mazza. "Per consentire di adempiere serenamente ad eventuali prescrizioni e/o consigli delle Autorità competenti in merito alle misure adottate per il contrasto al Codiv-19 - scrive Mazza - chiediamo a tutti i Circoli e Forum del Pd Metropolitano di Torino di sospendere le riunioni o assemblee pubbliche".