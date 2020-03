Coronavirus: Piemonte, in un giorno 125 casi in più

In un solo giorno il numero dei casi positivi al Coronavirus in Piemonte è cresciuto di 145 casi: questa mattina - informa la Regione - sono 320. Alla stessa ora ieri erano 175. Risultano 214 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva, e 176 in altri reparti. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 63 persone. Cinque le persone decedute. Finora sono 1511 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1009 sono risultati negativi. "Continua la raccolta dei dati epidemiologici - conclude la nota della Regione - e un aggiornamento dettagliato a livello provinciale è previsto in serata.