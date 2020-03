Coronavirus: Piemonte, test su tutta la giunta regionale

Tutti gli assessori della giunta regionale del Piemonte si sottoporranno nelle prossime ore al covid-test. La decisione in seguito alla positività del governatore Alberto Cirio. L'esame, informa la Regione Piemonte, sarà effettuato anche sullo staff del presidente. L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, asintomatico, lascerà passare qualche ora prima di effettuare il test, in modo da aumentarne l'attendibilità. Fino al momento del responso, lui e il suo staff non accederanno all'Unità di crisi per evitarne eventuali compromissioni. "Sono pienamente operativo e mantengo costantemente il contatto con il presidente Cirio e l'Unità di crisi", afferma Icardi. "Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti per affrontare l'emergenza sanitaria, dalla riorganizzazione degli ospedali, all'assunzione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, all'acquisto di apparecchiature e dispositivi di sicurezza per gli ospedali - sottolinea l'assessore Icardi -. L'impennata nella diffusione del contagio non ci coglie di sorpresa e faremo fino in fondo la nostra parte per affrontarla. E' fondamentale che tutti i cittadini diano una mano, rispettando le indicazioni del Sistema sanitario regionale e nazionale. Dobbiamo rallentare il più possibile la diffusione del virus, evitando assembramenti, restando in casa, lavandoci spesso le mani. Tutti insieme ce la faremo".