Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture

A Torino oggi, lunedì 9 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1270m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: sopraggiunge un rapido fronte dai quadranti nord-occidentali responsabile di un aumento delle nubi; scarsi fenomeni in Piemonte, se non limitati alle basse pianure; qualche nevicata sulle Alpi e rovesci invece sul levante ligure, con qualche pioggia non esclusa anche sul Ponente. Graduale miglioramento da Nord già a partire dal pomeriggio. Venti in rinforzo a rotazione ciclonica sul Mar Ligure. Temperature in lieve calo.