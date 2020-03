Coronavirus: Lo Russo (Pd), trovare fondi per crisi

"In Commissione Bilancio abbiamo proposto che la Giunta Appendino entro 30 giorni faccia una ricognizione delle spese previste dal bilancio approvato per il 2020 non indispensabili o rimandabili e individui adeguate risorse economiche" per "misure emergenziali per Torino" a fronte dell'emergenza Coronavirus. Lo annuncia su Facebook il capogruppo Pd Stefano Lo Russo, secondo cui "Torino, i suoi cittadini e le sue categorie economiche usciranno duramente provate dalla crisi prodotta da questa emergenza". La richiesta è di utilizzare i fondi per "ridurre e non solo dilazionare nel tempo le imposte e le tasse con particolare riferimento a Tari e Cosap, fronteggiare le difficoltà del mondo cooperativo e associativo e dei fornitori di servizi che a causa del blocco prolungato avranno serissime difficoltà finanziarie, individuare forme di sostegno alle famiglie per il blocco prolungato delle scuole. Siamo in un momento straordinario, occorrono misure straordinarie - conclude Lo Russo -. Abbiamo fornito la collaborazione ad individuare insieme le voci del bilancio su cui operare i tagli. Vedremo nelle prossime settimane la risposta".