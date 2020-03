Cir: ricavi 2,11 miliardi, utile 14,3 milioni senza Gedi

Cir ha chiuso il 2019 con ricavi stabili per 2,11 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è stato di 290,4 milioni, in calo del 7,4% escludendo il principio contabile Ifrs 16, a causa delle difficoltà del settore auto, con Sogefi che ha visto scendere i propri ricavi del 3,3%, compensati dalla crescita di Kos (+9,2%), attiva nel settore sanitario. In calo del 21,98% l'utile operativo a 85,5 milioni, per gli analoghi motivi, mentre il risultato netto è stato pari a 14,3 milioni, in linea con il precedente, esclusa la partecipata Gedi, che ha fatto registrare una perdita di 136,7 milioni. Di questi, 58,6 milioni sono relativi alla perdita pro-quota e 78,1 milioni per l'adeguamento del valore di carico al prezzo pattuito per la cessione a Exor del proprio 43,7%. In linea con il precedente il dividendo di 0,02 euro per azione, considerando il concambio per la fusione tra Cir e Cofide.