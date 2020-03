Carceri: proteste anche a Torino, detenuti barricati

Prime proteste nel carcere di Torino dopo le nuove disposizioni per il coronavirus. Questa mattina i detenuti di quattro sezioni si sono barricati nel Padiglione B delle Vallette. Tensioni anche al don Soria di Alessandria, dove i detenuti hanno incendiato lenzuola. "Sul territorio nazionale sono ormai una cinquantina le carceri in protesta", sottolinea il segretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp), Leo Beneduci. "Nonostante l’eccezionalità del momento - aggiunge - è indubbio che la responsabilità va attribuita a chi ha sottovalutato negli ultimi due anni la pericolosità del problema carceri. Abbiamo fatto appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché'il governo prenda in mano direttamente la questione delle carceri. Esclusi - conclude - eventuali colpi di spugna".