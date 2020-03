Novara: bus e bar vuoti, semideserto mercato

Bar e mezzi pubblici semivuoti, metà dei clienti al mercato coperto. Il primo giorno feriale di Novara da quando è entrato in vigore il Dpcm con le misure più rigide anti-contagio, mostra il colpo subito dalla città, 104 mila abitanti, a una cinquantina di chilometri da Milano. ''Rispetto alla settimana scorsa - spiega il titolare di un bar del centro - abbiamo avuto un calo significativo, che andrà ad aumentare per il fatto che dovremo chiudere alle 18. Proprio l'aperitivo aveva rappresentato una valvola di sicurezza che compensava il calo che registravamo durante la giornata: ora andremo incontro a un calo del giro d'affari che potrà raggiungere il 70/80%''. Mezzo vuoto anche il mercato coperto: ''Il calo è significativo - afferma Ligi Minicucci, direttore di Confesercenti - perché questa mattina c'era meno gente in giro". Alla Sun (l'azienda del trasporto locale) si avverte un'ulteriore riduzione della domanda, dopo che già nelle scorse settimane era venuto a mancare il folto gruppo degli studenti che riempiva i bus nelle ore di punta: questa mattina, secondo le prime stime, si è scesi a un complessivo 50% in meno, anche in considerazione del fatto che dai paesi limitrofi gli spostamenti verso Novara sono stati molto limitati".