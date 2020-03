Coldiretti, garantiti rifornimenti alimentari

"Non generiamo allarmismi sui rifornimenti alimentari che sono garantiti in tutto il nostro territorio, nei mercati di Campagna Amica e nei supermercati dove occorre evitare inutili accaparramenti che favoriscono solo le speculazioni". Lo affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato Confederale: "Su sollecitazioni della nostra organizzazione - spiegano - sono stati pubblicati i chiarimenti al decreto della presidenza del Consiglio sul trasporto merci e sul lavoro necessari a dare continuità alle attività produttive, seguendo i cicli stagionali, e di trasformazione industriale insieme alle consegne per la distribuzione commerciale. Certo è opportuno un monitoraggio continuo delle misure adottate per non compromettere la mobilità di merci e persone necessarie all'attività produttiva, nel rispetto delle norme di sicurezza". Dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti sulla spesa dell'emergenza Coronavirus emerge un aumento degli acquisti di frutta e verdura pari a circa il 20% nei mercati contadini nella prima settimana di marzo rispetto allo stesso periodo del mese precedente.