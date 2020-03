TUTTI A CASA

Come sopravvivere al coprifuoco

Costretti a interrompere bruscamente abitudini e stili di vita, tanto vale farsene una ragione e cogliere le opportunità. Perché alla fine di questa quarantena sociale "saremo più umili e costruttivi". L'analisi e i consigli dello psichiatra torinese Robi Gianni

Un nemico invisibile, l’ansia che cresce, il rifiuto della costrizione. Una situazione tanto anomala da parer grottesca in una società che s’è riscoperta tanto fragile da apparire perduta. “Ce la faremo”, “ce la faremo”. Ce la faremo? E come riemergeremo da questo accidenti che c’è capitato tra capo e collo? “Forse più umili e maturi” è la previsione del dottor Roberto Gianni, eminente psichiatra torinese che da settimane osserva lo stato di impazzimento generale di un mondo impreparato a fronteggiare tutto questo.

Dottor Gianni, riavvolgiamo un attimo il nastro. Com’è possibile prendere coscienza solo oggi di un’emergenza che è tale da due mesi?

“C’è stata una difficoltà nel comunicare quanto stava accadendo. È stata prevalente l’opinione degli epidemiologi tagliando fuori il mondo sanitario tradizionale, ospedaliero e della medicina generale, che è quello riconosciuto dalla marrior parte della gente. L’abbiamo sentita come una minaccia distante e avulsa dalla nostra quotidianità. Nessuno si è preoccupato di trasmettere all’opinione pubblica cos’è un’epidemia e quali conseguenze avrebbe avuto questa in particolare”.

Si gridava all’allarme, mentre i dati parlavano di tassi di mortalità relativamente bassi...

“C’è stata una scarsa capacità di descrivere la naturale evoluzione dell’epidemia i cui effetti si vedono solo negli ospedali pieni, in un sistema sanitario al collasso. Mentre fuori tutto scorre naturalmente”.

È forse proprio in questa apparente contraddizione tra ciò che stava accadendo e la percezione dell’opinione pubblica che risiedono tante sottovalutazioni del fenomeno, tentativi di negazione o addirittura ribellione, quasi inconsapevole, alle misure contenitive, come abbiamo visto in tante feste e assembramenti durati fino a poche ore fa?

“La società civile non ha potuto comprendere a cosa andavamo incontro. Nessuno glielo ha spiegato prima, nonostante i nostri governanti avessero ben presenti i rischi”.

A questo proposito, la stretta annunciata ieri dal premier Giuseppe Conte minaccia di stravolgere per molto tempo la nostra vita, le nostre abitudini: i bambini a scuola, la spesa al sabato, il caffè al bar, e l’aperitivo in centro. Come si sopravvive a questa cesura improvvisa?

“Le persone, in questo momento, non sono in grado di vivere la situazione di inazione o di solitudine. Non sanno cosa fare, si sentono recluse nelle loro case e non sapendo come investire le loro energie si trovano a sviluppare ostilità e rabbia”.

Addirittura?

“La noia è irritante e la gente non sa coltivare aspetti più profondi della propria esistenza a partire dal rapporto con se stessi e con i propri cari. Ora siamo nella fase dello sbigottimento, ma presto questa nuova condizione agirà profondamente sui nostri comportamenti e le nostre condotte”.

In che modo?

“Ce lo dice la storia. Il Coronavirus avrà un impatto molto simile a quello che ha avuto la crisi del 1929: quell’esperienza ci insegna che, dopo, la società diventa molto più oculata nei consumi e morigerata nei costumi. Inizia a risparmiare, perché si sente più fragile”.

Ora c’è il terrore di essere spazzati via, e non solo da un punto di vista sanitario. Crollano le borse, gli imprenditori sono alla canna del gas, i crediti delle banche rischiano di deteriorarsi...

“Un intero sistema è saltato nel giro di sessanta giorni, mi perdoni le parole ma qui tutta la nostra grandiosità va a farsi fottere. Solo tre anni fa Bill Gates aveva messo in guardia sui rischi di una pandemia per la nostra civiltà, mentre i nostri governanti da lustri ormai tagliavano i posti letto negli ospedali”.

Cosa ci sta succedendo?

“Quanto accaduto riporta all’evidenza i due grandi limiti umani: l’imperfezione e la morte. Siamo di fronte a una società che nel suo narcisismo scopre tutta la sua fragilità. Ebbene sì, l’essere umano non è Dio”.

Che effetto avrà questo tsunami?

“Stimolerà un lato più pragmatico di ognuno di noi a scapito della leggerezza che caratterizza molti comportamenti di oggi. Anche da un punto di vista politico la gestione di questa emergenza dimostra alle persone che certe scelte, a partire da quelle nelle urne, non possono essere compiute così a cuor leggero. Nel futuro saremo più umili, risparmiatori e costruttivi”.